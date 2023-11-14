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ليبيون يتدربون على نهج «كايزن» الياباني في تونس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 02:05 صباحا
ليبيون يتدربون على نهج «كايزن» الياباني في تونس
مشاركون في دورة تدريبية حول مفهوم «كايزن» بتونس، الإثنين 13 نوفمبر 2023 (جايكا)
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انطلقت دورة تدريبية حول مفهوم «كايزن» بتونس، وهي طريقة يابانية للتحسين المستمر للإنتاجية والجودة، يستفيد منها 42 من رواد الأعمال الليبيين الشباب وموظفي الخدمة المدنية.

وقالت وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، في بيان الاثنين، إن هذا التدريب بدأ بمبادرة منها وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن والطاقة في تونس.

وفي تونس، جرى إطلاق نهج «كايزن» في عام 2009، عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية، وكذلك في المراكز التقنية.

هذا التدريب، الذي يقدمه مدربون تونسيون رئيسيون للمرة الثانية هذا العام، مخصص للمشاركين الليبيين الراغبين في تطوير معرفتهم بمفهوم تحسين الإنتاجية والجودة «كايزن»، ويمتد خلال الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.

التعريف بمفهوم «كايزن»
وتساعد الدورة المتدربين على اكتساب المهارات والمعرفة لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها في الأعمال التجارية. ويتاح للمشاركين فرصة زيارة الشركات التونسية النموذجية التي طبقت مفهوم «كايزن»، والتي حصلت على نتائج مهمة، من حيث تحسين الإنتاجية والجودة.

وأكدت الممثلة المقيمة لجايكا تونس، مياتا مايومي، أنه «بعد أكثر من 15 عاما من التعاون بين تونس وجايكا في نشر كايزن، أصبحت تونس واحدة من الدول الإفريقية الرائدة في هذا المجال».

وفازت الشركات التونسية بالجوائز الأولى لـ«كايزن إفريقيا» للسنوات الأربع الماضية منذ 2020، بفضل أدائها في تطبيق النظام وجودة الخبراء التونسيين الذين جرى تدريبهم بالتعاون مع «جايكا».

- «جايكا» و«الأغذية العالمي» يدربان 30 ليبيا على نهج «كايزن» الياباني

وأشار القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى ليبيا، أماديرا ماساكي، إلى أن التعاون بين «جايكا» وبرنامج الأغذية العالمي في تنظيم التدريب يساعد على تطوير قدرات المشاركين الليبيين ومهاراتهم في مختلف قطاعات الأنشطة.

وقال إن ليبيا تتمتع بالعديد من الأصول، بسبب موقعها الاستراتيجي، لافتا إلى أن هذا النهج سيساعد الليبيين على تحسين الجودة والإنتاجية في مختلف المجالات من خلال التجربة اليابانية والتونسية.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مصطفى السموع أن الخبرة اليابانية متطورة للغاية في هذا المجال، منوها بأن «كايزن» يساعد على تحسين الجودة ليس فقط من حيث الإنتاجية، ولكن في جميع مراحل الإنتاج.

ومن بين المشاركين 10 شباب من شرق ليبيا، وهي المنطقة المتضررة بشدة من فيضانات سبتمبر. ويدعم نهج الإدارة «كايزن» بيئة التعلم المستمر والتكامل والابتكار في ثقافة التحسين المستمر، بناء على فكرة أن التغييرات الإيجابية الصغيرة المستمرة يمكن أن تجني تطورات إيجابية كبيرة.

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