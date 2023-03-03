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«جايكا» و«الأغذية العالمي» يدربان 30 ليبيا على نهج «كايزن» الياباني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 04:30 مساء
«جايكا» و«الأغذية العالمي» يدربان 30 ليبيا على نهج «كايزن» الياباني
شعار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. (الإنترنت)
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تجري الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية ووزارة الخارجية الليبية، تدريبات لـ30 ليبيا على أسلوب ياباني لتحسين الإدارة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وتنظم هذه الورشات التي تتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري لفائدة 30 شابا ليبيا من رواد الأعمال، من بينهم نساء وموظفين وعاملين في منظمات ليبية وفق ما ذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان له.

ماهي إدارة «كايزن» اليابانية
ويدعم ما يسمى بنهج الإدارة «كايزن» بيئة التعلم المستمر والتكامل والابتكار في ثقافة التحسين المستمر، بناء على فكرة أن التغييرات الإيجابية الصغيرة المستمرة يمكن أن تجني تطورات إيجابية كبيرة.

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وقال نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا، ياسويوكي ميساوا، «نحن ممتنون للوكالة اليابانية للتعاون الدولي والحكومة التونسية والحكومة الليبية على دعمهم لتوسيع نهج كايزن ليشمل الشركات والمشاريع الناشئة التي يديرها الشباب والنساء الليبيون». وتابع يقول «ستدعم هذه التدريبات المشاركين لدينا - بعضهم قادم من مدن متوترة مثل بنغازي وسرت - ليصبحوا قوة تغيير وقيادة التنمية في ليبيا».

تحديات تواجه ليبيا بسبب «كورونا» والحرب في أوكرانيا
وأضاف البيان أن هذا التدخل هو جزء من جهود برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والصناعي في ليبيا لدعم إدماج الشباب من خلال إنشاء برامج ريادة الأعمال المبتكرة في البلاد. مؤكدا أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والصراع المستمر في أوكرانيا، والتي انعكست آثارها بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.

ووفق بيان أصدرته الوكالة اليابانية سيزور المشاركين مؤسسات نموذجية في تونس تطبق طريقة «كايزن» وحققت فوائد على مستوى تحسين الإنتاجية والجودة.

وأوضحت الوكالة اليابانية، أن مفهوم «كايزن» يقدم مقاربة تنظيمية للتطور، ينتج عنها التخفيض في التكلفة وتحسين الجودة والإنتاجية وأوقات تسليم أقصر.

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