شاهد في «هنا ليبيا»: فندق أوزو يستعد لإضاءة ساحة 23 يوليو من جديد

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على عمليات إعادة تطوير فندق أوزو، المقابل لحديقة 23 يوليو في مدينة بنغازي، وذلك بعد إقفاله في مايو 2012 لغرض التجديد والتأهيل، حيث يستعد للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

وتتولى شركة «برقة للمقاولات والاستثمار العقاري» تطوير الفندق الذي تعود ملكيته إلى صندق الضمان الاجتماعي، وشهد كثيرًا من المؤتمرات الصحفية والملتقيات المهمة خلال ثورة 17 فبراير، كما استقبل كثيرًا من مراسلي القنوات ووسائل الإعلام الدولية خلال تلك الأحداث.

من جانبه، قال مدير مشروع تطوير فندق أوزو عادل الطبولي إن الشركة تقوم على إجراء صيانة جذرية بالكامل، وإقامة حمام سباحة وقاعة مؤتمرات مجهزة بأحداث الإمكانيات، وتغيير جميع المنظومات، سواء التكييف والإنترنت والمياه على أحدث طراز، ليضاهي الفنادق العالمية ذات التصنيف العالي.

الطبولي: الاستعانة بشركة ساهمت في إنشاء برج خليفة

وأضاف أن أعمال الصيانة يقوم بها فريق ليبي، والاستعانة بمستشارين أجانب، خاصة من تركيا، وإنشاء وجهات مستوحاة من الطراز الإيطالي، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة أميركية لتركيب منظومة التكييف المركزي، وهي نفسها الشركة التي قامت بتركيب منظومة التكييف في برج خليفة.

وأوضح أن موعد افتتاح الفندق في النصف الثاني للعام 2024، بحسب الجدول الزمني التقديري، وإمكان إتمام التوريدات المطلوبة لتأهيل الفندق.

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