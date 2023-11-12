إزالة وصلات غير شرعية في مسار النهر الصناعي «أجدابيا - بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إزالة وصلات غير شرعية على منظومة الأنابيب الرئيسية «أجدابيا - بنغازي».

وأوضح الجهاز أن فريقا من وحدة التشغيل والصيانة بأجدابيا نفذ أعمال الإزالة في المحطة «39+200 M/H»، أمس السبت، بمشاركة فريق من وحدة الأمن الصناعي.

الوصلات غير الشرعية خطر يهدد الإمداد المائي

ولفت إلى مشاركة الجهات الأمنية وكتيبة حماية أمن النهر والبحث الجنائي بأجدابيا في هذه الأعمال، موضحا أن الوصلة غير القانونية سبق أن جرى فكها في فترة الإصلاحات، ومحذرا من أن إعادة هذه الوصلات «تشكل خطورة على المنظومة واستمرار الإمداد المائي».

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وأمس، أكد الجهاز وقوع اعتداء وتخريب متعمد لأحد الصمامات على المسار الأوسط بقرية الشميخ في بني وليد.

وقال مدير عام منظومة الحساونة بسهل جفارة إن فرق الصيانة في المنطقة الشمالية تعمل على صيانة الصمام، وإصلاح ما أفسده الآخرون دون الحاجة لإيقاف الإمداد المائي.

من أعمال إزالة الوصلات غير القانونية بمنظومة أنابيب النهر الصناعي أجدابيا- بنغازي (جهاز النهر الصناعي)

من أعمال إزالة الوصلات غير القانونية بمنظومة أنابيب النهر الصناعي أجدابيا- بنغازي (جهاز النهر الصناعي)