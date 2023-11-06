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المؤسسة الوطنية للنفط ترصد ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال القطاع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 07:45 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط ترصد ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال القطاع
اجتماع إدارات الموارد البشرية بمؤسسة النفط لتقييم آلية العمل، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
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أكد مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، أن المؤسسة رصدت ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال القطاع بنسبة 62% من إجمالي عدد الموظفين التابعين لها من أجل رفع كفاءة وأداء العاملين بالقطاع.

وعقد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط عبدالكريم شوية، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع مديري إدارات الموارد البشرية ومكاتب التدريب والتطوير والمعاهد والمراكز والشركات التابعة للقطاع، بحضور مدير مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة عمران أبوخريص وعدد من أعضاء لجان الشركات النفطية.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقرها الرئيسي في طرابلس «خصص لاستعراض وتقييم آلية عمر إدارات الموارد البشرية بشركات القطاع، ومناقشة كيفية تحسينها وتكييفها بما يلائم الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من خلال التدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع النفط لإكسابهم مؤهلات وقدرات جديدة تساعدهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات أكبر لتحقيق أهداف المؤسسة».

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية عبدالكريم شوية أن «التدريب يعد خيارا استراتيجيا تتطلع المؤسسة من خلاله لبناء القدرات البشرية للعاملين بالقطاع الذين تعدهم أساس عملها وأكثر أصولها قيمة»، مؤكدا أن «الإدارة العليا بالمؤسسة رصدت ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال القطاع، أي ما نسبته 62% من إجمالي العاملين، ونوهت بضرورة أن يكون التدريب بشكل دائم على مدار السنة وكل سنة ووفق الاحتياجات».

اجتماع إدارات الموارد البشرية بمؤسسة النفط لتقييم آلية العمل، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
اجتماع إدارات الموارد البشرية بمؤسسة النفط لتقييم آلية العمل، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (مؤسسة النفط)
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