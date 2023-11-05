عاملون في مؤسسة النفط يعتصمون في طرابلس للمطالبة بالتدريب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عاملون في المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، اعتصامهم أمام مقرها في طرابلس، للمطالبة بتنفيذ الخطة التدريبية للعامين 2018 – 2021.

وطالب العمال المعتصمون إدارة المؤسسة بالنظر إليهم، خاصة أن بعضهم أفنى عمره في الحقول والمنشآت النفطية، مشددين على ضرورة الحصول على التدريب، ومؤكدين أنهم «لا يطلبون سيارات فارهة، ثمن الواحدة 200 ألف دينار وأكثر»، في إشارة إلى امتلاك أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة تلك السيارات.

وشارك في الاعتصام مهندسون ومهندسات، بينما أكد العاملون استمرارهم في الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم وانتزاع حقوقهم، وفق مقطع صوره المعتصمون، ونشرته صفحة النقابة العامة للنفط.

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هتافات للمعتصمين في مؤسسة النفط ضد الفساد

وهتف المعتصمون «التدريب.. التدريب.. لا للفساد في مؤسسات الدولة»، بينما وجهوا الشكر إلى حرس المنشآت النفطية، مؤكدين استمرار الاعتصام حتى يحصلون على حقوقهم الضائعة.

وفي 11 أكتوبر الماضي، طالبت النقابة العامة للنفط والنقابات الفرعية مجلس إدارة المؤسسة الإسراع في اعتماد قرارات إيفاد المتدربين «الموجودة في أدرجها»، وتسهيل تنفيذ خطط التدريب التطويرية المعتمدة، واعتماد باقي خطط الشركات التي لم تعتمد.