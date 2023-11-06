مديرية أمن طرابلس: إحالة 76 متهما إلى النيابة خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس 76 متهمًا إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تسجيل 129 محضرًا خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ونشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إحصائية بعدد المتهمين المضبوطين، وأخرى بعدد محاضر جمع الاستدلال بمراكز التابعة لها خلال يومي 3 و4 نوفمبر الجاري.

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