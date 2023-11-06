ضبط وافدة سرقت 25 ألف دينار من منزل تعمل فيه بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، ضبط وافدة متهمة بسرقة 25 ألف دينار بالتعاون مع وافدين إثنين آخرين من منزل تعمل فيه بمنطقة أبوصرة جنوب الزاوية.

وقال الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن العاملة قامت بسرقة المبلغ المالي بالتعاون مع شخصين يحملان جنسيات أفريقية جرى ضبطهما أيضاً، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

- ضبط وافدة رواندية سرقت مبلغا ماليا من منزل تعمل به كمدبرة

والأربعاء الماضي، شهدت مدينة بنغازي حادثًا مماثلاً عندما أعلنت مديرية الأمن بالمدينة ضبط وافدة رواندية الجنسية قامت بسرقة مبلغ مالي من منزل تعمل به كمدبرة، بحسب منشور عبر صفحة المديرية على «فيسبوك».