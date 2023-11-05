«مرور بني وليد» يطالب المواطنين باستكمال إجراءات سياراتهم لتجنُّب حجزها

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

طالب قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بني وليد المواطنين بضرورة استكمال جميع إجراءات سياراتهم في أقرب وقت ممكن، لتفادي المخالفات أو حجز أي سيارة بسبب إهمال تجديد الأوراق.

وأطلق قسم المرور حملة تفتيش موسعة للكشف عن السيارات في 19 مركز صيانة وورشة بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب تلك المراكز والورش، بحسب تصريح المكتب الإعلامي بالمديرية إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد.

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وأوضح القسم عددًا من الإجراءات التي على السائق استكمالها منها: «فحص فني للسيارة، ورخصة تجول، وتأمين المركبة (الإجباري)، ورخصة قيادة (تجديد - بدل فاقد)، وكتيب التجول لمركبة الآلية، وعقد بيع السيارة في حالة شرائها من مالك».

كما شدد على ضرورة تركيب اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها وعدم وضعها داخل أو على زجاج السيارة، إضافة إلى عدم قيادة المركبة الآلية قبل تسجيلها.

حملة قسم المرور على مراكز وورش صيانة السيارات في بني وليد. (الإنترنت)

حملة قسم المرور على مراكز وورش صيانة السيارات في بني وليد. (الإنترنت)

حملة قسم المرور على مراكز وورش صيانة السيارات في بني وليد. (الإنترنت)