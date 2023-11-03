المفوضية تشارك في اجتماع الجمعية العمومية للإدارات الانتخابية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الإدارات الانتخابية الأفريقية الحادي عشر، الذي يلتئم في كوتونو عاصمة بنين.

ومثّل المفوضية في الاجتماع، الذي عقد اليوم الجمعة، عضوها عبدالحكيم الشعاب.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها الرسمي إن الاجتماع بحث سبل تطوير العمليات الانتخابية التي تُجرى في نطاق الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.

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كما بحث أفضل الآليات والممارسات التي ترتقي بمستوى شفافية ومهنية الانتخابات، وكيفية تذليل كل المعوقات، لضمان ممارسة الناخبين حقوقهم السياسية.

تتقلد ليبيا منصب نائب رئيس رابطة الإدارات الانتخابية الأفريقية.