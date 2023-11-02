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داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 08:05 مساء
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
الصفحة الأولى من العدد «415» من جريدة «الوسط»، الخميس 2 نوفمبر 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 415 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى نطالع تقريرًا مجمعًا يقدم قراءة في آنية المشهد الليبي ومستقبله.
وجاء التقرير تحت عناوين «مؤتمر بنغازي يصطدم بشرط الإجماع المحلي المطروح دولياً .. لعنة الانقسام تطال إعمار درنة».

ويرصد التقرير قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية البعثة الأممية لعام إضافي بعد سنة من إخفاق باتيلي في إجراء الانتخابات.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا بعنوان «فرنسا تأخذ مسافة إلى الأمام في رقعة الشطرنج الليبية».

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وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعًا عنوانه «اشتباكات دامية تخلِّف قتلى وجرحى.. أحداث غريان.. صراع النفوذ المسلح يرسِّخ هشاشة الدولة». وفي الصفحة نفسها نقرأ تقريرًا تحت عنوان «وسط أجواء تفاؤل.. مدارس درنة تفتح أبوابها للطلاب».

هل يُصلِح مؤتمر بنغازي لإعادة الإعمار ما أفسده طوفان درنة؟
ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع بعنوان «تقديرات دولية: 4.3 مليار دولار خسائر ليبيا.. هل يُصلِح مؤتمر بنغازي لإعادة الإعمار ما أفسده طوفان درنة؟».

وفي الصفحة ذاتها نطالع موضوعًا معطوفًا على الموضوع الأول بعنوان «..والدبيبة يوجه بصرف المنح لنازحي درنة والبلديات المتضررة.. المنفي يبحث مع ممثلي المدينة في الأعلى للدولة الخدمات العاجلة».

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جرائم العدوان الصهيوني على الفلسطينيين مستمرة
ومن الشأن الليبي إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع ملفًا يرصد جرائم العدوان الصهيوني الوحشي على الفلسطينيين، وفي الصفحة السادسة نقرأ موضوعين أحدهما جاء بعنوان «جباليا.. مجزرة جديدة للاحتلال ترفع عدد الضحايا لـ9 آلاف شخص».

وجاء الموضوع الثاني بعنوان «جرائد غربية: حرب غزة قد تستمر لمدة عام.. ودموية العملية البرية غير مسبوقة».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان «فتح استثنائي لمعبر رفح أمام الجرحى والأجانب.. وبلينكن يعود إلى تل أبيب».

أسباب ارتفاع سعر الدولار في سوق ليبيا الموازي
وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «بحث الليبيين عن ملاذ آمن يرفع سعر الدولار في السوق الموازي».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «الاستثمارات والاكتشافات الجديدة تدعمان خطط ليبيا لرفع إنتاج النفط والغاز».

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ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا بعنوان «تظاهرة ثقافية في طرابلس تضامنًا مع غزة»، وفيها أيضًا موضوع عنوانه «بعد إعلان الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية.. الشاعر حسن طلب: سعيد بالفوز لأن الجائزة تتمتع بمصداقية عربية».

وفي صفحة الفن نقرأ موضوعًا رئيسيًا بعنوان «الفنان المصري محمد سلام يرفض المشاركة تضامنًا مع غزة.. السعودية تفتتح موسم الرياض الترفيهي وسط انتقادات واسعة». وفيه أيضًا عنوان آخر «كاظم الساهر مؤجلاً حفلاته: لا احتفال وأهلنا تحت القصف».

مواجهتان على ملعب شهداء بنينا في الدوري الليبي
وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا يحمل عنوان «مواجهتان على ملعب شهداء بنينا في المجموعة الأولى بالدوري».

وفي الصفحة الخامسة عشرة نقرأ موضوعًا بعنوان «العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني».

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