أبوجناح: «المركزي» تسلم أكثر من 90 اعتمادا مستنديا لتغطية احتياجات الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، إن المصرف المركزي تسلم ما يزيد على 90 اعتمادا مستنديا بشأن الأدوية المتخصصة ستغطي الاحتياجات المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للعطاء العام، حيث قدم أبوجناح موقفا تفصيليا بشأن الإجراءات الفنية والمالية المتخذة من جهاز الإمداد الطبي، ولجنة العطاءات المركزية بالوزارة.

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لجنة العطاءات تعمل على استكمال الإجراءات التعاقدية للمرحلة الثانية

وأفاد بيان للحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن لجنة العطاءات تعمل على استكمال الإجراءات التعاقدية للمرحلة الثانية. في حين شدد الدبيبة على ضرورة تنفيذ منظومة الأدوية، وربطها بكل المؤسسات الصحية، وأن يفصح جهاز الإمداد الطبي عن كل ما جرى توزيعه من أدوية ومستلزمات.

ونقل البيان عن الدبيبة توجيهه بضرورة معالجة كل النقاط الواردة فى تقرير ديوان المحاسبة بشأن القطاع الصحي، والعمل مع كل مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية بشأنها، مؤكدا ضرورة تنفيذ الملاكات الوظيفية للقطاع الصحي، للاستفادة من العناصر الطبيبة والطبية المساعدة، وتنسيبها وفق احتياج المرافق الصحية وتصنيف العاملين بالقطاع، من حيث المؤهلات الطبية والإدارية والاستشارية، لتحديد الاحتياج الفعلي في هذا القطاع.