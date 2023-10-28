  • Alwasat News
Atwasat

الزحاف يطالب النائب العام بالتحقيق في «جرائم» شركة فرنسية نفذت مطارات في طرابلس وبنغازي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 03:04 مساء
الزحاف يطالب النائب العام بالتحقيق في «جرائم» شركة فرنسية نفذت مطارات في طرابلس وبنغازي (فيديو)
أستاذ القانون في الاستثمارات الدولية د. صالح الزحاف في لقائه ببرنامج «فلوسنا» المذاع عبر قناة «الوسط» (Wtv)، (لقطة من بث للبرنامج)
alwasat radio

طالب أستاذ القانون في الاستثمارات الدولية د. صالح الزحاف النائب العام بالتحقيق في القضايا ذات القيمة الجسيمة من الجرائم المالية، وذلك في معرض حديثه عما سماه «إجرام شركة «إي دي بي آي» الفرنسية المتخصصة في إعمار المطارات»، وذلك خلال عملها في ليبيا.

وقال الزحاف، في لقائه مع برنامج «فلوسنا» المذاع عبر قناة «الوسط» (Wtv)، الجمعة، إن كل الأوساط الفرنسية اعترفت بإجرام هذه الشركة في ليبيا، وكانوا في انتظار الأطراف الليبية أن تذهب إليهم، لمناقشة ما اقترفته، فـ«الجرم الذي ارتكبته الشركة الفرنسية هو المزايدة في الأسعار».

- «ميديف» الفرنسية تزاحم تركيا وإيطاليا في مجالات الصحة والمطارات والموانئ في ليبيا
-ليبيا تكسب دعوى تحكيم رفعتها شركة فرنسية تطلب تعويضها بأكثر من 500 مليون يورو

الزحاف: المشروع الذي يستحق دولارا تفاضت الشركة مقابله 100 دولار
وأوضح أن المشروع الذي يستحق دولارا واحدا تقاضوا مقابله 100 دولار، وأن المبالغ التي أنفقت في بناء وتشييد مطار النفيضة الدولي في تونس حتى إدخاله الخدمة أقل من تلك التي صرفت في ليبيا على الهياكل الخرسانية فقط في مطارات طرابلس وبنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في ...
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 28 أكتوبر 2028)
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 28 أكتوبر ...
انتشال أشلاء من الوديان الشرقية المحاذية لدرنة
انتشال أشلاء من الوديان الشرقية المحاذية لدرنة
مديرية أمن بنغازي: القبض على سيدة تحترف سرقة الهواتف من الفنادق
مديرية أمن بنغازي: القبض على سيدة تحترف سرقة الهواتف من الفنادق
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر
ضبط 28 متهما في قضايا مختلفة بمديرية أمن النواحي الأربع
ضبط 28 متهما في قضايا مختلفة بمديرية أمن النواحي الأربع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
المزيد
ما قصة الطائرات العسكرية التي تنطلق من شرق ليبيا إلى دول الساحل الأفريقي وعلاقة روسيا بها؟
ما قصة الطائرات العسكرية التي تنطلق من شرق ليبيا إلى دول ......
الزحاف يطالب النائب العام بالتحقيق في «جرائم» شركة فرنسية نفذت مطارات في طرابلس وبنغازي (فيديو)
الزحاف يطالب النائب العام بالتحقيق في «جرائم» شركة فرنسية ......
9 أطفال ليبيين يتلقون حقنة علاج ضمور العضلات في مصر بنجاح
9 أطفال ليبيين يتلقون حقنة علاج ضمور العضلات في مصر بنجاح...
ضبط 28 متهما في قضايا مختلفة بمديرية أمن النواحي الأربع
ضبط 28 متهما في قضايا مختلفة بمديرية أمن النواحي الأربع...
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر...
المزيد