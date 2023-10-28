الزحاف يطالب النائب العام بالتحقيق في «جرائم» شركة فرنسية نفذت مطارات في طرابلس وبنغازي (فيديو)

طالب أستاذ القانون في الاستثمارات الدولية د. صالح الزحاف النائب العام بالتحقيق في القضايا ذات القيمة الجسيمة من الجرائم المالية، وذلك في معرض حديثه عما سماه «إجرام شركة «إي دي بي آي» الفرنسية المتخصصة في إعمار المطارات»، وذلك خلال عملها في ليبيا.
وقال الزحاف، في لقائه مع برنامج «فلوسنا» المذاع عبر قناة «الوسط» (Wtv)، الجمعة، إن كل الأوساط الفرنسية اعترفت بإجرام هذه الشركة في ليبيا، وكانوا في انتظار الأطراف الليبية أن تذهب إليهم، لمناقشة ما اقترفته، فـ«الجرم الذي ارتكبته الشركة الفرنسية هو المزايدة في الأسعار».
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الزحاف: المشروع الذي يستحق دولارا تفاضت الشركة مقابله 100 دولار
وأوضح أن المشروع الذي يستحق دولارا واحدا تقاضوا مقابله 100 دولار، وأن المبالغ التي أنفقت في بناء وتشييد مطار النفيضة الدولي في تونس حتى إدخاله الخدمة أقل من تلك التي صرفت في ليبيا على الهياكل الخرسانية فقط في مطارات طرابلس وبنغازي.
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