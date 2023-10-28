الزحاف يطالب النائب العام بالتحقيق في «جرائم» شركة فرنسية نفذت مطارات في طرابلس وبنغازي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أستاذ القانون في الاستثمارات الدولية د. صالح الزحاف النائب العام بالتحقيق في القضايا ذات القيمة الجسيمة من الجرائم المالية، وذلك في معرض حديثه عما سماه «إجرام شركة «إي دي بي آي» الفرنسية المتخصصة في إعمار المطارات»، وذلك خلال عملها في ليبيا.

وقال الزحاف، في لقائه مع برنامج «فلوسنا» المذاع عبر قناة «الوسط» (Wtv)، الجمعة، إن كل الأوساط الفرنسية اعترفت بإجرام هذه الشركة في ليبيا، وكانوا في انتظار الأطراف الليبية أن تذهب إليهم، لمناقشة ما اقترفته، فـ«الجرم الذي ارتكبته الشركة الفرنسية هو المزايدة في الأسعار».

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