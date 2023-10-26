ملاحظات ديوان المحاسبة على «صفقة هيس» ودور حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رفض قبول رأي وزير النفط والغاز باستحواذ الدولة الليبية على حصة شركة «هيس» الأميركية في امتيازات «الواحة»، على الرغم من تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بالمنفعة المجزية.

بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم 552 لسنة 2021م، تنازلت شركة «هيس» الأميركية عن حصتها في عقود امتياز شركة الواحة للنفط لصالح كل من شركتي «توتال إنرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية، لتصبح الأخيرتين مالكتين بنسبة 20.41% من إجمالي الحصة في عقود امتيازات الواحة.

وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عدم تقديم طلب التنازل إلى الجهة المختصة وهي وزارة النفط مباشرة وفق ما نص عليه قانون النفط وعقد المشاركة.

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وأشار التقرير إلى عدم وجود ما يفيد أسباب رفض حكومة الدبيبة الموافقة على شراء الدولة الليبية متمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط أو المؤسسة الليبية للاستثمار لحصة الشريك الأجنبي، على الرغم من أنها أفضل استثمار؛ نظرا لإمكانية استرداد هذا الاستثمار في غضون ستة أشهر، وأن سعر البيع الذي قدمته شركة «هيس» 300 مليون دولار.

ومن بين إيجابيات الصفقة في حال استحوذت عليها الدولة الليبية، هي وفرة وسهولة مخزون النفط الخام والغاز ولا تحتاج لعناء استكشاف، إضافة إلى أن معدلات إنتاج شركة «هيس» ستستمر من 2021م إلى سنة 2040م بمعدلات من 28 إلى 50 ألف برميل نفط خام يوميا وحوالي 80 مليون قدم مكعب غاز و5000 برميل مكثفات.

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وقال الديوان إن بيع الحصة لشركتي «توتال إنرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية لا تقدم إضافة جديدة إلى صناعة النفط في ليبيا، من حيث الخبرة والتقنية؛ لأن الشركتين لا تزالا شركاء في شركة الواحة نفسها، كما أن قطاع النفط لديه اتفاقيات استكشاف ومقاسمة إنتاج مع أكثر من سبع شركات أجنبية.

وتضمنت الملاحظات التأخر في اتخاذ القرار بشأن حق الشفعة على الرغم من مخاطبة شركة «هيس» للحكومة ووزارة النفط والغاز برغبتها في البيع منذ 18 يوليو 2021، وإبداء وزارة النفط رأيها بشأن خيار شراء الدولة الليبية للحصة ومخاطبة رئاسة الوزراء عدة مرات بالإجراءات المقترحة قبل انتهاء المهلة لحسم الموضوع لصالح الدولة.