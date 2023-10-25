ضبط شخص متلبس بتجارة مخدر «الحشيش» في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا من إلقاء القبض على أحد الأشخاص متلبسًا بتجارة مخدر «الحشيش» وإحالته إلى نيابة مكافحة المخدرات في المدينة بعد تحريز المواد المضبوطة بحوزته.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن المتهم من ذوي السوابق في الاتجار بالمخدرات وجرى ضبطه بعد ورود معلومات إلى أحد أعضاء التحريات التابعين للجهاز بشأن تجارته في آفة المخدرات نوع «حشيش».

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وأكد الجهاز أن المتهم ألقي القبض عليه بعد التأكد من المعلومات الواردة إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا بشأن نشاطه.