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ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 07:49 صباحا
ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا
أقراص مخدرة مضبوطة في أجدابيا، 7 أغسطس 2023، (جهاز مكافحة المخدرات)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا، أحدهما وافد تشادي، بحوزتهما 741 قرصا مخدرا نوع «ترامادول».

وأوقف أعضاء التحريات الوافد بحوزته 700 قرص، واتُخذت الإجراءات القانونية ضده، ثم أحيل إلى النيابة العامة، وفق بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ضبط شخصين بحوزتهما 175 قرصا مخدرا في أجدابيا بقصد الاتجار

كما ضبط المتهم الآخر متلبسا خلال عملية بيع، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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