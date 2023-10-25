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وفد من «حكومة الوحدة» يشارك في اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 04:14 مساء
وفد من «حكومة الوحدة» يشارك في اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية
رئيس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية. (وزارة المواصلات)
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شارك وفد من وزارة المواصلات بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب، واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب والذي عُقِد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبوقير في مدينة الإسكندرية المصرية.

وترأس وفد حكومة الوحدة الوطنية المشارك في الاجتماع وكيل وزارة المواصلات وسام خليفة الإدريسي، ورافقه رئيس مصلحة النقل البري أحمد إبراهيم أبوودن، والوزير المفوض بالمندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة صلاح سالم مرجين، وفق ما نشرته وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

ليبيا تجدد إدانتها لعدوان الاحتلال على غزة
واستهل الإدريسي كلمته بالترحُّم على أرواح الضحايا الذين قضوا جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا في 10 ستمبر الماضي، وخلَّفت خسائر فادحة في الأوراح والممتلكات.

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كما جدد الإدريسي في كلمته التأكيد على موقف ليبيا الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني وإدانة عدوان قوات الاحتلال الذي يتعرض له قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، وما صاحبه من ممارسات وحشية إدت إلى إزهاق آلاف الأرواح البرية من الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمؤسسات المدنية والبنية التحتية بالقطاع.

تطوير قطاع النقل في ليبيا
وقال الإدريسي «إن ليبيا من خلال وزارة المواصلات تعمل على تطوير قطاع النقل بجميع أنماطه بالرغم مما تمر به من ظروف راهنة وإننا عازمون على الاستمرار بالعمل باعتمادنا على الخبرات الوطنية لتأمين ما يتطلبه قطاع النقل من بيئة تشغيلية وتشريعية سليمة ومواكبة للتطورات والتغيرات الإقليمية والدولية».

وأضافت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية جرى خلاله مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال النقل وتطوير نظم المواصلات ونقل البضائع والمسافرين، والسعي لتعزيز التعاون بين دول المجلس.

رئيس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية. (وزارة المواصلات)
رئيس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية. (وزارة المواصلات)
اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية. (وزارة المواصلات)
اجتماع وزراء النقل العرب بالإسكندرية. (وزارة المواصلات)
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