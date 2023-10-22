تدريب 17 عضوا بالنيابة العامة والبحوث الجنائية على استخدام التقنيات الحديثة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك 17 من وكلاء النائب العام وأعضاء من مركز البحوث الجنائية والتدريب في ندوة علمية تفاعلية حول استخدام التقنيات الحديثة في عمل النيابة العامة، وذلك في مدينة طرابلس خلال يومي 16 و17 أكتوبر الجاري.

وفرت الندوة التي نُظِّمت بالتعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمة «يونسكو»، للمشاركين بيئة علمية لمناقشة استخدام التقنيات الجديدة لتحسين الأداء في جانب التحقيقات والمحاكمات القضائية، والاستفادة من الأنظمة القضائية العربية الأخرى التي تستخدم التقنيات الحديثة، بحسب بيان للبعثة الأممية على «فيسبوك».

- مركز البحوث الجنائية ينظم تدريبا لأعضاء النيابة حول مكافحة الجرائم المالية

وفي 5 يونيو الماضي، نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية؛ بمشاركة 20 عضوًا بالنيابة العامة من مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين والنيابات الابتدائية ونيابات مكافحة الفساد الجزئية.

جانب من تدريب أعضاء النيابة والبحوث الجنائية (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)