صيانة أكتاف ومجاري الأمطار بواديي عايد والطرفاوي بلدية بئر الأشهب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، استكمال مشروع صيانة أكتاف ومجاري الأمطار بوادي عايد ووادي الطرفاوي بلدية بئر الأشهب شرق ليبيا.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي بناء على تعليمات رئيس المصلحة الحسين سويدان بخصوص الإسراع في استكمال الصيانات التي تمر بمجاري الأودية.

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وأشارت إلى أن مشروع صيانة أكتاف ومجاري الأمطار بوادي عايد ووادي الطرفاوي بلدية بئر الأشهب مملوك لمصلحة الطرق والجسور ويشرف عليه فرع المصلحة في البطنان ونفذته شركة ليبيا الغد للمقاولات العامة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مصلحة الطرق والجسور لفصل الشتاء ومواجهة الأمطار المرتقبة خاصة بعدما شهدت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الشهر الماضي فيضانات مدمرة تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات غير المسبوقة في تاريخ ليبيا.

مشروع صيانة أكتاف ومجاري الأمطار بوادي عايد ووادي الطرفاوي بلدية بئر الأشهب. (مصلحة الطرق والجسور)

مشروع صيانة أكتاف ومجاري الأمطار بوادي عايد ووادي الطرفاوي بلدية بئر الأشهب. (مصلحة الطرق والجسور)