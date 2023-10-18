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«حكومة الوحدة»: 315 مليون دينار لإعادة طرق درنة إلى سابق عهدها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 05:41 مساء
«حكومة الوحدة»: 315 مليون دينار لإعادة طرق درنة إلى سابق عهدها
جسر رئيسي في درنة تضرر جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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قدرت مصلحة الطرق والجسور التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تكاليف إعادة شبكة الطرق في مدينة درنة إلى سابق عهدها بنحو «315 مليون دينار».

وأكدت المصلحة في تصريح لمنصة «حكومتنا» التابعة للحكومة حصر الأضرار بالطرق العامة والجسور التي تعرضت لأضرار جسيمة وانهيارات نتيجة السيول والفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا.

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ووفق بيانات المصلحة فإن الطرق التي تأثرت بكارثة السيول والفيضانات تقدر بنحو 45 ألفًا و880 كيلو مترًا مربعًا، مبينة أن حجم الطرق المنهارة بالكامل في درنة يبلغ نحو 30 كيلو مترًا مربعًا، فيما تبلغ «المنطقة المنخفضة المتضررة بالكامل في درنة نحو 3 ملايين و900 ألف متر مربع».

وذكرت مصلحة الطرق والجسور أن من بين الأضرار المسجلة بشبكة الطرق نحو 90 نقطة ضرر جسيم، و169 عبارة منهارة، و15 جسرًا متضررًا، و56 منطقة تعرضت لانجرافات.

انفوغراف نشرته منصة «حكومتنا» عن وضع شبكة الطرق والجسور في درنة بعد كارثة الفيضانات,
انفوغراف نشرته منصة «حكومتنا» عن وضع شبكة الطرق والجسور في درنة بعد كارثة الفيضانات,
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