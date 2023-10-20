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رغبة ليبية في الاستفادة من برامج معهد تدريب الجمارك التركية لتأهيل الموظفين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 11:01 مساء
رغبة ليبية في الاستفادة من برامج معهد تدريب الجمارك التركية لتأهيل الموظفين
من اجتماع وفد مصلحة الجمارك الليبية مع مسؤولي معهد التدريب التابع للجمارك التركية. (مصلحة الجمارك)
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زار مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان سالم معهد التدريب التابع للجمارك التركية، وذلك للاطلاع على خطة المعهد في تأهيل ورفع كفاءة موظفيه.

وقالت المصلحة في بيان الجمعة، إن الوفد المرافق لسالم زار المعهد خلال زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة لمعرفة البرامج والأنشطة التدريبية المقدمة من المعهد، فيما جرى عقد لقاء مع مسؤولي الجمارك التركية.

وجرى الاتقاق على عقد اجتماع ثنائي بين معهد التدريب الجمركي في ليبيا ونظيره التركي لتعاون على تنفيذ برامج مشتركة.

اجتماع لتبادل المعلومات بين ليبيا وتركيا في مجال الجمارك
والأربعاء الماضي، اجتمع الوفد الليبي مع مدير الجمارك التركية في مقر وزارة التجارة بأنقرة. وناقش الطرفان الدور الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة أنسياب السلع وحماية المستهلك وتعزيز الامن الاقتصادي بين البلدين.

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كما جرى توقيع محضرأجتماع بين الجانبين لتفعيل تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ أنشطة تدريبية للرفع من كفاءة أعضاء مصلحة الجمارك.

واتفق المجتمعون كذلك على آلية عمل لتفعيل الاتفاقية الجمركية المختصة بالتعاون الاداري المتبادل الموقعة بين الطرفين في العام 2014 عبر القنوات الدبلوماسية. ‏

من زيارة وفد مصلحة الجمارك الليبية لمعهد التدريب التابع للجمارك التركية. (مصلحة الجمارك)
من زيارة وفد مصلحة الجمارك الليبية لمعهد التدريب التابع للجمارك التركية. (مصلحة الجمارك)
من زيارة وفد مصلحة الجمارك الليبية لمعهد التدريب التابع للجمارك التركية. (مصلحة الجمارك)
من زيارة وفد مصلحة الجمارك الليبية لمعهد التدريب التابع للجمارك التركية. (مصلحة الجمارك)
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