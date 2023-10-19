حكومة الدبيبة توافق على الإعفاء الضريبي لمشروع مصفاة الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة موافقة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على الإعفاء الضريبي لمشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص الغاز بالجنوب الليبي وإعفاء العقود ذات الصلة بالمشروع من ضريبة الدخل إلى حين استكمالها ودخولها حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الثامن للعام 2023م برئاسة الدبيبة.

وقرر المجلس أيضًا تشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح متكامل حول إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام لدولة ليبيا، بالإضافة إلى منح الإذن بإنشاء سوق حرة بصالة المغادرة والوصول بمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة الدولي.

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