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حكومة الدبيبة توافق على الإعفاء الضريبي لمشروع مصفاة الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 10:52 مساء
حكومة الدبيبة توافق على الإعفاء الضريبي لمشروع مصفاة الجنوب
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس، 19 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
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أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة موافقة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على الإعفاء الضريبي لمشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص الغاز بالجنوب الليبي وإعفاء العقود ذات الصلة بالمشروع من ضريبة الدخل إلى حين استكمالها ودخولها حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الثامن للعام 2023م برئاسة الدبيبة.

وقرر المجلس أيضًا تشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح متكامل حول إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام لدولة ليبيا، بالإضافة إلى منح الإذن بإنشاء سوق حرة بصالة المغادرة والوصول بمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة الدولي.

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خطة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي من 2023-2026
واستعرض الاجتماع خطة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي من 2023-2026 والتي تحتوي على الإمدادات المائية المتوفرة والعجز الحاصل فيها وفق الاحتياج، وكميات مياه الصرف الصحي المتوقعة، وسعات محطات المعالجة لها والمتوفر منها والمقترحة، وحجم مشروعات الإمداد المائي ومحطات المعالجة حسب عدد السكان المستهدفين من الخطة والقيم المالية المطلوبة لإنشائها خلال سنوات الخطة، والجدول الزمني لاستكمالها.

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