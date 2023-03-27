بن قدارة: مصفاة الجنوب ستبدأ العمل بعد 36 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن مصفاة الجنوب ستبدأ العمل بعد 36 شهرًا، مشيرًا إلى أن طاقتها التكريرية تبلغ 30 ألف برميل من حقل الشرارة، وفق تسجيل مصور بثتة المؤسسة.

وأشار بن قدارة إلى أنه ناقش مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية «زيادة إنتاج مصفاة الزاوية والحلول االخاصة بمصفاة راس لانزف، وتقييم عمل باقي المصافي»، منوهًا إلى توقيع مذكرة بهذا الشأن. ويوم الأحد، قعت شركة «زلاّف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية.

- «زلاّف ليبيا» توقع عقد إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف أميركي

حضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاف، ومن الجانب الأميركي محمد المحيسن، المدير الإقليمي لشركة «هاني ويل - يو أو بي». وينص هذا العقد على قيام شركة «هاني ويل - يو أو بي» بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

مشروع مصفاة الجنوب

ويتألف المشروع من مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة ما يعرف بالـ«FEED»، التي وقعت الشركة الليبية العقد الخاص بها مع شركة «هاني ويل - يو أو بي»، بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة «هاني ويل» فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن هذه الخطوة تأتي بعد وعود أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب، لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة والتنمية المكانية لمناطق الجنوب.