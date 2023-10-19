بعد الدبيبة.. حماد يوجه بتفعيل قرار تمتع الفلسطينيين بحقوق المواطن الليبي كافة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تعليماته إلى المؤسسات والوزارات كافة «بتفعيل قرار تمتع الفلسطينيين بحقوق المواطن الليبي كافة»، في إجراء يأتي بعد ساعات من قرارات مشابهة أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عقب اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس صباح اليوم الخميس.

واستقبل حماد اليوم بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، وزير الخارجية المفوّض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، رفقة القنصل العام لدولة فلسطين عماد العتيلي والوفد المرافق له من القنصلية.

قوافل إغاثة من الحكومة والقيادة العامة إلى غزة

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حماد أعرب خلال اللقاء «عن تضامن الحكومة ووقوفها مع الأشقاء في فلسطين لما يتعرضون له من قتل وتهجير وتدمير ممنهج» جراء العدوان المستمر على المدنيين العزل من قبل قوات الاحتلال.

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كما نقل حماد للقنصل العام لدولة فلسطين، موقف قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ودعمه الشعبَ الفلسطيني ونضاله. مؤكدًا شروع الحكومة والقيادة العامة في تجهيز قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

حقوق الفلسطينيين في ليبيا

وأضافت الحكومة أن حماد «أصدر في ختام اللقاء تعليماته العاجلة للمؤسسات والوزارات كافة بضرورة تفعيل القرار (49) لعام 1990 القاضي بمعاملة الإخوة الفلسطينيين المقيمين في الدولة الليبية معاملة الليبيين وتمتعهم بحقوق المواطنين الليبيين كافة».

وتشمل هذه الحقوق، «حق التمتع بالإقامة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن أو الحرف وغيرها من الأنشطة، والحق في التعليم والعلاج المجاني، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقات الحصر ورسوم المغادرة والدخول مما يخص السجل التجاريّ والتراخيص» وفق الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

لقاء حماد مع وزير الخارجية والقنصل الفلسطيني في بنغازي، الخميس 19 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء حماد مع وزير الخارجية والقنصل الفلسطيني في بنغازي، الخميس 19 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء حماد مع وزير الخارجية والقنصل الفلسطيني في بنغازي، الخميس 19 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء حماد مع وزير الخارجية والقنصل الفلسطيني في بنغازي، الخميس 19 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)