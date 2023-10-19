الدبيبة: منح أبناء الفلسطينيين في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة موافقة مجلس الوزراء «على منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي».

وقال الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس إن «مجلس الوزراء يوافق اليوم على منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي؛ تقديرًا لأبناء الشعب الفلسطيني، ومعاملتهم معاملة المواطنين الليبيين».

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء قرر أيضا استمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية، وذلك في إطار دعم الجالية المقيمة في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة تجددا للعدوان من قوات الاحتلال.