المقريف يشارك في المؤتمر الأول للتحالف العالمي للوجبات المدرسية بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف في فعاليات المؤتمر الأول للتحالف العالمي للتغذية المدرسية الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس ويختتم فعالياته اليوم الخميس.

التحالف العالمي للوجبات المدرسية

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تحالف الوجبات المدرسية يهدف إلى «الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتحسين برامج التغذية المدرسية وتوسيع نطاقها بشكل عاجل، لضمان حصول كل طفل في العالم على فرصة الحصول على وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول العام 2030».

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وأضافت الوزارة أن المؤتمر سلط الضوء على تجارب قرابة 90 دولة باستعراض تجاربها والتزاماتها الوطنية، فضلًا عن حلولها المبتكرة والداعمة لبرامج التغذية المدرسية للحد من عدم المساواة في التعليم لشريحتي الأطفال والشباب، ودعم أسواق المواد الغذائية المحلية.

المشاركون في المؤتمر

وشهدت فعاليات المؤتمر رئيسة جمهورية هندوراس خيومارا كاسترو سارمينتو، إضافة إلى وزِير التجارة الخارجية الفنلندي، ونائب وزير الخارجية الياباني، ووزراء التعليم بدول فنلندا، وتوغو، وجنوب السودان، والصومال، ووزيرة الدولة للمرأة البوروندية، وممثلة عن وزارة التَّعليم اللبنانية، ووزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووكلاء وزارة التعليم بدول طاجاكستان، وسيريلانكا، وأرمينيا، ومدير البنية التحتية بوزارة التعليم بدولة لوكسمبورغ.

كما شارك في المؤتمر أيضاً المفوضة المسؤولة عن التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية لدى المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، ومفوض التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الأفريقي، ووزير التنمية الاجتماعية بجمهورية هندوراس، ومفوض التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الأفريقي، ووزير الدولة للتعليم الرواندي، والمفوض السامي لمكافحة فقر الأطفال الإسباني، ووزير الشؤون الإنسانية في نيجيريا.

مشاركة ليبيا في المؤتمر

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مشاركة ليبيا في فعاليات المؤتمر جاءت ضمن المجموعة الأولى التي انضمت إلى التحالف العالمي، وجرى اختيارها ضمن 5 دول لعرض تجربتها في دعم برامج التغذية المدرسية.

مشاركة المقريف في المؤتمر الأول للتحالف العالمي للوجبات المدرسية في باريس. (وزارة التربية والتعليم)