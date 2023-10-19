برنامج تدريب أممي لـ30 محاميا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا تدريبيا لـ30 محاميا في ليبيا.

واستهدف البرنامج، الذي استمر يومين، تزويد المحامين بالمعلومات والمهارات اللازمة لتعزيز الحوكمة الفعالة، حسب بيان مكتب البرنامج على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تعزيز ممارسات الحكم الرشيد

وركز التدريب على تنفيذ التشريعات وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والمحلي.

وناقش المشاركون دور المحامين في صون العمليات الديمقراطية القائمة على أفضل الممارسات الإقليمية، وإشراك النساء والشباب كوسيلة لتعزيز الحوكمة العادلة على الصعيد المحلي.



وعقدت ورشة العمل من قبل مشروع الحكم المحلي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من حكومة ألمانيا.