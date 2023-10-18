«الداخلية» تطلق حملة لضبط المخالفات المتسببة في الحوادث المرورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الأربعاء انطلاق حملة كبيرة لضبط المخالفات المسببة للحوادث المرورية.

وتنفذ دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص الحملة التي تستهدف مخالفات مثل «استعمال الهاتف المحمول خلال القيادة وتجاوز السرعة المحددة قانونًا ووضع الأطفال أمام السائق خلال القيادة وعدم ربط حزام الأمان»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

حجز السيارات المخالفة

وأصدر مدير إدارة شؤون المرور لواء فيصل رمضان برنوص تعليمات باستعمال الحملة «جميع الصلاحيات المتعلقة بحجز السيارات في الحالات التي حددها القانون كعقوبة رادعة تضمن خفض مؤشر حوادث المرور».

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ووقع 4184 حادثًا مروريًا في ليبيا خلال النصف الأول من العام 2023، أودى بحياة 1279 شخصًا، وتسبب في إصابة 3514 آخرين بجروح بسيطة وبليغة، وفق إحصائية للوزارة.