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بالأسماء.. وفاة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مرادة جنوب العقيلة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأحد 15 أكتوبر 2023, 12:02 مساء
بالأسماء.. وفاة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مرادة جنوب العقيلة
السيارة التي تعرضت لحادث انقلاب راح على إثره 4 ضحايا على طريق مرادة (مديرية أمن الهلال النفطي)
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أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي اليوم الأحد وفاة أربعة أشخاص وإصابة خامس بإصابات خطيرة إثر انقلاب سيارة كانت تنقلهم على طريق منطقة مرادة جنوب العقيلة بنحو 70 كيلو مترا بالقرب من منطقة «الشركة التركية».

وأوضحت المديرية أن الضحايا موظفون تابعون لشركة سرت، وكانوا مُتجهين من مدينة البريقة إلى «حقل الراقوبة» على متن سيارة تويوتا هيلوكس بيضاء اللون، وتحمل لوحات معدنية رقم 3356-2، تابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

كان يقود السيارة عبدالحكيم الصيد امريشيق (مواليد 1970 بطرابلس)، وبرفقته كل من: سليمان مسعود سليمان (مواليد 1999 في الرحيبات)، ومحمد المهدي امعيتيق (مواليد 1977 بطرابلس)، ورضوان محمد اشليده (مواليد 1987 في طرابلس)، الذين توفوا جميعهم، بينما أصيب محمد مسعود أحمد اشبالة (مواليد 2003 بالزاوية).

السرعة الزائدة تسبب في وفاة الأربعة وإصابة خامس
وبيّنت المديرية أنه نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه اختل توازن السيارة، وفقد السائق السيطرة عليها، وأخذت يسار الطريق، وانقلبت عدة مرات، مما أدى إلى وفاة السائق والراكب الثاني والثالث والرابع، بينما تعرض الراكب الخامس إلى إصابات بالغة، وجرى إسعافهم إلى مستشفى البريقة الجديدة، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، قبل وفاتهم.

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وأضافت مديرية أمن الهلال النفطي أنه جرى نقل الراكب الخامس إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي بأجدابيا، لتلقي العلاج اللازم، وحفظ جثامين المتوفين بالثلاجة إلى حين عرضهم على الطبيب الشرعي، وذلك بناءً على تعليمات مدير نيابة البريقة الجزئية.

السيارة التي تعرضت لحادث انقلاب راح على إثره 4 ضحايا على طريق مرادة (مديرية أمن الهلال النفطي)
السيارة التي تعرضت لحادث انقلاب راح على إثره 4 ضحايا على طريق مرادة (مديرية أمن الهلال النفطي)
السيارة التي تعرضت لحادث انقلاب راح على إثره 4 ضحايا على طريق مرادة (مديرية أمن الهلال النفطي)
السيارة التي تعرضت لحادث انقلاب راح على إثره 4 ضحايا على طريق مرادة (مديرية أمن الهلال النفطي)
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