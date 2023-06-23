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انتشال جثة مجهولة الهوية في منطقة العقيلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 05:33 مساء
انتشال جثة مجهولة الهوية في منطقة العقيلة
من انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة العقيلة، 23 يونيو 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)
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أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي انتشال جثة مجهولة الهوية قذفتها أمواح البحر، صباح الجمعة، إلى شاطئ منطقة العقيلة، الواقعة أقصى جنوب خليج السدرة.

ورجحت المديرية، في بيان مقتضب، أن تكون الجثة لمهاجر غير شرعي، لافتة إلى حفظها في مستشفى البريقة العام إلى حين عرضها على الطبيب الشرعي، بناء على تعليمات النيابة العامة.

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يوم السبت الماضي، أعلن الهلال الأحمر الليبي - فرع توكرة انتشال جثة مهاجر غير شرعي من أحد شواطئ منطقة المبني شرق بنغازي. وقال الهلال الأحمر، في بيان، إن فريق الانتشال تحرك باتجاه أحد شواطئ منطقة المبني إثر بلاغ من الجهات الأمنية بظهور جثة تعود لمهاجر.

وكشفت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) مغادرة ثلاثة قوارب صيد كبيرة شرق ليبيا في 24 مايو الماضي، وعلى متنها 2000 مهاجر نحو أوروبا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».
 

من انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة العقيلة، 23 يونيو 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)
من انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة العقيلة، 23 يونيو 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)
من انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة العقيلة، 23 يونيو 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)
من انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة العقيلة، 23 يونيو 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)
من انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة العقيلة، 23 يونيو 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)
من انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة العقيلة، 23 يونيو 2023. (مديرية أمن الهلال النفطي)
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