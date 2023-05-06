انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، اليوم السبت، انتشال جثمان من أحد المنازل بجانب محطة بنزين «شل» بشارع النصر في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد تلقي الجمعية بلاغًا من غرفة أمن طرابلس بالخصوص. وجرى تسليم الجثمان إلى جهاز الإسعاف والطوارئ لتُجرى باقي الإجراءات القانونية، وفق بيان مقتضب صادر عن الهلال الأحمر لم يذكر مزيد التفاصيل.

- انتشال جثث 34 مهاجرًا خلال خمسة أيام قبالة سواحل صبراتة

- بالصور: انتشال جثث 17 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل صبراتة

وفي أبريل الماضي، أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قوارب كانت تقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة في ثلاث عمليات خلال خمسة أيام.

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثة من أحد المنازل في طرابلس، 6 مايو 2023. (الهلال الأحمر- طرابلس)

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثة من أحد المنازل في طرابلس، 6 مايو 2023. (الهلال الأحمر- طرابلس)

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثة من أحد المنازل في طرابلس، 6 مايو 2023. (الهلال الأحمر- طرابلس)