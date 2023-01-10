انتشال جثة متحللة من شاطئ في منطقة الزويتينة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا، انتشال جثة متحللة عثر عليها ملقاة على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة الواقعة على بعد 25 كلم شرق مدينة أجدابيا.

وقال مكتب الإعلام بجمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى بلاغًا من مركز شرطة الزويتينة عن وجود جثة متحللة ملقاه على شاطئ البحر بالقرب من المحطة البخارية بالمنطقة.

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وأضاف أنه جرى تكليف فريق إدارة الجثث بالفرع بالانتقال إلى المكان ونقل الجثة إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي أجدابيا، مشيرًا إلى أن «الجثة متحللة غير واضحة الملامح ويشتبه كونها تعود لأحد المهاجرين غير الشرعيين».

متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا ينتشلون الجثة من شاطئ الزويتينة. (الهلال الأحمر)

متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا ينتشلون الجثة من شاطئ الزويتينة. (الهلال الأحمر)

متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا ينتشلون الجثة من شاطئ الزويتينة. (الهلال الأحمر)

متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا ينتشلون الجثة من شاطئ الزويتينة. (الهلال الأحمر)

متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا ينتشلون الجثة من شاطئ الزويتينة. (الهلال الأحمر)