انتشال جثة مجهولة الهوية بشاطئ البحر في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر فرع الزاوية، الثلاثاء، انتشال جثة مجهولة الهوية ملقاه على شاطئ البحر بمصفاة الزاوية.

وتلقت السلطات المحلية اتصالا يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية على شاطئ البحر بمصفاة الزاوية، وهو عين المكان الذي انطلق إليه فريق الانتشال، وفق بيان مقتضب صادر عن فرع الهلال الأحمر بالزاوية.

- انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة المطرد في الزاوية

وبعد انتشال الجثة، سلمها فريق الانتشال التابع للفرع إلى السلطات المحلية من أجل استكمال باقي الإجراءات.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الأمانة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي، انتشال جثة مجهولة الهوية على شاطئ منطقة المطرد بالزاوية. وقالت الأمانة إن الفريق المختص بفرع الزاوية، انتشل الجثة بعد ورود اتصال من السلطات المحلية، مشيرة إلى تسليمها إلى دار الرحمة بمستشفى الزاوية التعليمي لاستكمال باقي الإجراءات.

انتشال جثة مجهولة الهوية بشاطئ البحر في الزاوية، 3 يناير 2023. (فرع الهلال الأحمر بالزاوية)

انتشال جثة مجهولة الهوية بشاطئ البحر في الزاوية، 3 يناير 2023. (فرع الهلال الأحمر بالزاوية)

انتشال جثة مجهولة الهوية بشاطئ البحر في الزاوية، 3 يناير 2023. (فرع الهلال الأحمر بالزاوية)