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انتشال جثة راعي أغنام تشادي سقط في بئر بمزرعة شمال الأبيار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 08:48 مساء
انتشال جثة راعي أغنام تشادي سقط في بئر بمزرعة شمال الأبيار
فريق هيئة السلامة الوطنية أثناء انتشال جثة الراعي من بئر شمال الأبيار. (هيئة السلامة الوطنية)
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أعلنت هيئة السلامة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، فريقها في بلدية الأبيار شرق ليبيا تمكن من انتشال جثة راعي أغنام تشادي من بئر شمال المنطقة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قسمها في الأبيان تلقى بلاغا عن طرق جهاز البحث الجنائي في البلدية، مفاده «وقوع راعي أغنام - تشادي الجنسية في بئر شمال منطقة - الأبيار في مزرعة أحد المواطنين».

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وأكدت الهيئة أن فرقتها العاملة في المنطقة خرجت على الفور وتعاملت مع الحادثة، حيث جرى شفط المياه وإخراج الجثة من البئر وتسليمها إلى الجهات المختصة.

فريق هيئة السلامة الوطنية أثناء انتشال جثة الراعي من بئر شمال الأبيار. (هيئة السلامة الوطنية)
فريق هيئة السلامة الوطنية أثناء انتشال جثة الراعي من بئر شمال الأبيار. (هيئة السلامة الوطنية)
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