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شكشك يوصي الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات التنمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 11:05 مساء
شكشك يوصي الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات التنمية
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يجتمع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد 15 أكتوبر 2023 (ديوان المحاسبة)
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أوصى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات التنمية على حساب مخصصات المشروعات الجارية، والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح على مؤشرات الإنفاق ونسب الإنجاز على مستوى كل المشروعات.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأحد لمناقشة ملاحظات وتوصيات الديوان المتعلقة بأداء الحكومة في الإنفاق العام وإدارة مشروعات التنمية، بحضور عدد من الوزراء ومديري الإدارات المختصة، بحسب بيان نشره ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان مؤشرات الإنفاق للسنة الماضية حول مشروعات التنمية وأداء القطاعات التابعة للحكومة في إدارتها.

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شكشك يشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق
وشدد شكشك على ضرورة التركيز على ترشيد الإنفاق، والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات المرحلة، واستكمال المشروعات الجارية لا سيما الاستراتيجية منها.

ونقل البيان عن الدبيبة ترحيبه بملاحظات الديوان، مشيراً إلى حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بناء على التوصيات الواردة في تقارير الديوان السابقة، مؤكداً صدور تعليماته لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة بالتقيد والالتزام.

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