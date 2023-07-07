حكومة الدبيبة: 1.8 مليار دينار مخصصات التنمية للمنطقة الشرقية في 2022 مقابل 1.3 مليار للمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد يوسف الزيداني، إن مخصصات التنمية لبلديات المنطقة الشرقية بلغت 1.8 مليار دينار في العام المالي 2022، مقابل 1.3 مليار دينار لبلديات المنطقة الغربية، و1.2 مليار دينار لبلديات المنطقة الغربية، و800 مليون دينار للمنطقة الوسطى، بالإضافة إلى مليار دينار للتنمية المحلية صُرف للبلديات مباشرة.

جاء ذلك خلال حديثه في اجتماع، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية خلال العام المالي 2022، برئاسة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وبحضور وزيري التربية والتعليم والحكم المحلي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التخطيط، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

7 مليارات خصصت للمشروعات الإستراتيجية

لفت الزيداني إلى أن هناك 7 مليارات خصصت للمشروعات الإستراتيجية مثل الطريق الدائري الثالث، وطريقي أجدابيا - جالو، وغات - أوباري، و3 مليارات دينار لمشروعات الكهرباء المختلفة.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة أن توضّح وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية تفاصيل وبيانات كل المشروعات في كل مدينة ومنطقة، وقيمتها ونسب إنجازها. كما وجه وزارة الحكم المحلي بضرورة استكمال إجراءات صرف مخصصات البلديات عن العام المالي 2022، بعد تقديم تقارير المتابعة المالية والفنية عن العام 2021.

- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها

- البنك الدولي: الأقمار الصناعية تكشف توازن توزيع النشاط الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا

- «الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»

بينما قدّم وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، موقفا عاما عن بداية العام الدراسي القادم، وإجراءات طبع وتوريد الكتاب المدرسي، مطمئنا رئيس الوزراء لاستعداد الوزارة والمؤسسات التابعة لها، لضمان انطلاق العام الدراسي بشكل جيد.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزيري التخطيط والتربية والتعليم بالعمل على صرف الموازنة التشغيلية للمدارس مباشرة، حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لاستقبال تلاميذها، مع ضرورة متابعتها.