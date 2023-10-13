عودة خدمة الإنترنت إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

عادت خدمة الإنترنت إلى مدينة بنغازي اليوم الجمعة بعد ثمانية أيام من انقطاعها.

وقال مواطنون، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، إن خدمة الإنترنت عادت الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أيام على عودة خدمة الاتصالات الثلاثاء الماضي.

وانقطعت شبكتا الاتصالات والإنترنت عن المدينة حين اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقتي السلماني وحي «602» وسط بنغازي الجمعة الماضي بين قوات تابعة للواء «106 مجحفل» ولواء «طارق بن زياد» التابعين لـ«القيادة العامة» ومرافقي وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي عقب وصوله إلى منزله الذي غاب عنه لسنوات.

واتهم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم «خلية إرهابية» بالوقوف وراء قطع الاتصالات بعدما دخلت بنغازي بـ«طريقة غير شرعية» وقامت بـ«أعمال تخريبية وقطع الاتصالات من خلال تخريب كوابل الألياف البصرية في عدة أماكن بالمدينة».