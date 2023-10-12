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الضاوي يوقف عمداء 4 بلديات ويحيلهم إلى التحقيق لتعاملهم مع حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 09:00 مساء
الضاوي يوقف عمداء 4 بلديات ويحيلهم إلى التحقيق لتعاملهم مع حكومة الدبيبة
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي سلسلة قرارات أوقف بموجبها عمداء 4 بلديات، وذلك على خلفية استمرار تواصلهم وتعاملهم مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق القرارات التي نشرتها الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس.

ونصت المادة الأولى من قرار الضاوي رقم (65) لسنة 2023 على إيقاف عميد بلدية أوجلة أحمد محمد بترون عن العمل وإحالته للتحقيق «في المخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في استمرار التعامل والتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالمخالفة للقرارات الصادرة عن مجلس النواب والمنشورات والتعليمات الصادرة عن رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد. وكلف الضاوي أكبر أعضاء المجلس البلدي سنًا لتولي مهام عميد البلدية إلى حين إشعار آخر.

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كما نص قرار الضاوي رقم (66) لسنة 2023 على إيقاف عميد بلدية اجخرة محمد عبدالمالك المبروك للسبب ذاته، بالإضافة إلى عدم التزامه وتقيده «بالضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام عمل المجالس البلدية المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية».

وأوقف الضاوي كذلك عن العمل كلًا من عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو نينو وعميد بلدية الجفرة عثمان أبوبكر حسونة بموجب قراريه رقم (67) و(68) لسنة 2023، وإحالتهما للتحقيق في مخالفتهما للتعليمات الخاصة بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية بالمخالفة للقرارات والمنشورات الصادرة عن مجلس النواب ورئيسه ورئيس الحكومة أسامة حماد بالخصوص.

وأصدر مجلس النواب منذ أن كلف الحكومة التي يترأسها حاليًا أسامة حماد في فبراير 2022 عدة قرارات وتعليمات إلى الجهات العامة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية كافة، ومطالبتها بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والالتزام بالتعامل مع الحكومة المكلفة من المجلس.

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