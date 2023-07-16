حكومة حماد تطالب رؤساء الجامعات بوقف التعامل مع وزارة التعليم بحكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت وزارة التعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد من رؤساء الجامعات عدم التعامل «نهائيًا» مع وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ودعت الوزارة، في خطاب رسمي، رؤساء الجامعات بـ«عدم حضور أي اجتماعات أو أنشطة يجري الدعوة إليها من وزارة التعليم بحكومة الدبيبة».

قرارات سابقة بشأن التعامل مع حكومة الدبيبة

وفي أبريل من العام الماضي، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جميع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بـ«عدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة عبدالحميد الدبيبة».

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وفي أكتوبر من العام نفسه، طلبت وزارة التعليم في عهد رئيس الحكومة السابق فتحي باشاغا عدم التعامل نهائيا مع وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة، وعدم تنفيذ أي قرارات صادرة عنها، مهددًة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.