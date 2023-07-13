حماد يوجه بتنفيذ مشروعات طرق في 15 بلدية بالمنطقتين الغربية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد وزارة المواصلات بمنح الإذن للبدء في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في نطاق 15 بلدية بالمنطقتين الغربية والجنوبية، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لحل المشكلات في تلك المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمنطقتين في مقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

15 بلدية

والبلديات هي «زليتن، زلطن، أم الأرانب، أوباري، النواحي الأربعة، سيدي السايح، قصر بن غشير، مسلاتة، القره بوللي، الزاوية الغربية، الحرشة، الصابرية، المطري، بوعبيد، عين زارة».

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كما أصدر حماد تعليماته المباشرة لوزارة المواصلات بالبدء الفوري في تنفيذ واستكمال المشروعات والتعاقدات في البلديات، وتسخير الإمكانات للوزارة للقيام بدورها على الوجه الأمثل.