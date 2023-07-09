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حفتر يلتقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 04:02 مساء
حفتر يلتقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب
لقاء حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد 9 يوليو 2023. (القيادة العامة)
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التقى قائد القيادة العامة المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

ولم يعلن مكتب إعلام القيادة العامة أي معلومات بشأن اللقاء مكتفيًا بنشر مجموعة من الصور للقاء حفتر وحماد وهما يبتسمان بمقر القيادة العامة عبر صفحة القيادة العامة على «فيسبوك».

ويأتي اللقاء بعد ثلاثة أيام من صدور قرار المجلس الرئاسي بشأن تشكيل «لجنة مالية عليا» من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

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وجاء تشكيل اللجنة عقب مطالبة المشير حفتر بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تتولى إعادة توزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل بين البلديات، والتهديد بإقفال النفط في حال لم يجر الاستجابة لهذا المطلب الذي تزامن مع تصعيد من طرف مجلس النواب بشأن قضية الإيرادات النفطية.

لقاء حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد 9 يوليو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد 9 يوليو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد 9 يوليو 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد 9 يوليو 2023. (القيادة العامة)
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