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شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد الأضرار بروضة آمنة بنت وهب في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 08:54 مساء
شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد الأضرار بروضة آمنة بنت وهب في درنة
جانب من الأضرار التي لحقت بروضة آمنة بنت وهب في مدينة درنة جراء السيول والفيضانات (قناة الوسط)
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رصد برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، حجم الأضرار التي لحقت بروضة آمنة بنت وهب في درنة جراء السيول والفيضانات والتي تعد من أعرق رياض الأطفال في ليبيا.

والروضة التي جرى إنشاؤها العام 1960، كانت تستقبل ما يصل إلى 1500 طالب وطالبة كل عام، بالإضافة إلى كادر ضخم من المربين والمدرسين والمشرفين، بحسب إحدى القائمات على الروضة في حديث إلى قناة «الوسط»، حيث وصفت الخسارة بالجسيمة سواء في البنية التحتية أو الكادر.

وأضاف أن روضة آمنة بنت وهب كانت تحمل الترتيب الأول على مستوى وزارة التربية والتعليم في المواصفات العالمية والدولية لرياض الأطفال، بفضل إمكاناتها العالية، على مستوى التجهيز والتعليم، لكن السيول تسببت في خسارة بنسبة 100% بالروضة.

وعرض البرنامج مجموعة من الأخبار والتطورات المرتبطة بكارثة السيول، ومن بينها افتتاح وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عيادة «ياسمين درنة» للصحة النفسية بقرية المغرب العربي «الريقاتة» في العاصمة طرابلس، لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للأسر التي تضررت من الفيضانات التي خلفتها العاصفة «دانيال».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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