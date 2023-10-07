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بلدية بنغازي: إجراءات لتطهير مسار مجرى وادي القطارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 01:50 مساء
بلدية بنغازي: إجراءات لتطهير مسار مجرى وادي القطارة
مسار مجرى وادي القطارة على شاشة عرض خلال اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي الخميس 5 أكتوبر 2023. (بلدية بنغازي)
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اعتمد المجلس التسييري لبلدية بنغازي جُملة من الإجراءات، لإزالة العوائق وتنظيف وتوسعة مسار مجرى وادي القطارة، بالإضافة إلى العمل على تنظيف وفتح القنوات الرئيسية لتصريف مياه الأمطار.

وحسب بيان صادر عن البلدية الخميس الماضي، جرى تكليف الجهات المُختصة في البلدية باتخاذ التدابير اللازمة حيال الأودية الصغيرة قُرب منطقة بنينا، التي يُمكن أن تتسبب في فيضانات أو سيول جراء هطول الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد المائية والجهات ذات العلاقة.

وأكد المجلس «ضرورة البدء في هذه الأعمال، والتواصل مع الجهات الأمنية، لإزالة المباني المُخالفة الواقعة في مسارات الأودية، حفاظاً على السلامة العامة».

لجنة تتولى حصر جميع التعديات على مسار وادي القطارة
الشهر الماضي،  حذرت الأمم المتحدة من الوضع المتهالك لسد وادي جازا وسد القطارة الواقعين قرب مدينة بنغازي، لافتة إلى مخاوف من انهيار سد جديد مدمر في المناطق الشرقية من ليبيا، وفق تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

في المقابل، أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، قرارا بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع التعديات على مسار وادي القطارة بأسرع وقت ممكن.

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ويترأس اللجنة مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ببنغازي، وبعضوية مدير فرع المنطقة الشرقية في وزارة الموارد المائية، ومُنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس غرفة العمليات والطوارئ، بحسب القرار رقم 91 لسنة 2023.

من اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي الخميس 5 أكتوبر 2023. (بلدية بنغازي)
من اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي الخميس 5 أكتوبر 2023. (بلدية بنغازي)
مسار مجرى وادي القطارة على شاشة عرض خلال اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي الخميس 5 أكتوبر 2023. (بلدية بنغازي)
مسار مجرى وادي القطارة على شاشة عرض خلال اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي الخميس 5 أكتوبر 2023. (بلدية بنغازي)
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