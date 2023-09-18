بعد زيارة ميدانية.. جهاز مشروعات الإسكان: سد وادي القطارة بحالة جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد فريق ميداني تابع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سد وادي القطارة ومجرى السيل الخاص به عند تقاطع طريق الهواري في مدينة بنغازي، وخلص إلى أنه «بحالة جيدة ويحتاج إلى صيانة دورية اعتيادية فقط».

واطلع الفريق على وضع السد من النواحي الإنشائية والمكانية والكهربائية، واطمئن على سلامة خدماته، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

تحذير أممي من تهالك السد

وجاءت تلك الزيارة بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من «الوضع المتهالك» لسد وادي جازا وسد القطارة الواقعين قرب مدينة بنغازي.

- الأمم المتحدة تحذر من وضع سدي وادي جازا والقطارة قرب بنغازي

- تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى وجود «تقارير متناقضة عن سدين غمرتهما المياه بشكل سريع، وهما سد وادي جازا، الواقع بين درنة وبنغازي، وسد القطارة قرب مدينة بنغازي، مما يثير مخاوف جديدة بشأن انهيار مدمر لسد آخر، ومع ذلك، قالت السلطات إن كلا السدين في حالة جيدة».

أحد أفراد فريق جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان خلال تفقد سد وادي القطارة، 16 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أحد أفراد فريق جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان خلال تفقد سد وادي القطارة، 16 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)