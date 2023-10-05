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عبدالجليل يبحث مع فريق بريطاني تنفيذ عيادات متنقلة بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 11:41 صباحا
عبدالجليل يبحث مع فريق بريطاني تنفيذ عيادات متنقلة بالمناطق المنكوبة
من لقاء عبدالجليل مع فريق طبي بريطاني، 5 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
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بحث وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، مع فريق الدعم الطبي البريطاني (UK EMT) مشروع العيادات المتنقلة التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان في المناطق المنكوبة من السيول والفيضانات إثر العاصفة المتوسطية «دانيال».

وقدم الفريق البريطاني مقترحا لتنفيذ مشروع العيادات المتنقلة على أن تنشر لمدة ستة أسابيع ابتداء من هذا الأسبوع داخل نطاق مدينة درنة وما جاورها، موزعة عبر عدة نقاط لخدمة السكان المستهدفين، بحيث يعمل الفريق على تقديم العلاج الأولي وإجراء الكشوفات وصرف الأدوية وذلك داخل المناطق الأكثر تضررا، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وأكد عبدالجليل أهمية المشروع في إيصال الخدمة للسكان والتخفيف من معاناة تنقلها خاصة في ضوء فقدان الكثير منهم وسائل المواصلات الخاصة بهم، معربا عن تقديره للحكومة البريطانية على «دعمها المستمر للقطاع الصحي في ليبيا، وخصوصا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الكارثة غير المسبوقة».

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

من لقاء عبدالجليل مع فريق طبي بريطاني، 5 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
من لقاء عبدالجليل مع فريق طبي بريطاني، 5 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
من لقاء عبدالجليل مع فريق طبي بريطاني، 5 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
من لقاء عبدالجليل مع فريق طبي بريطاني، 5 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)
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