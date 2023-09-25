عبدالجليل يطلع عقيلة على إجراءات وزارة الصحة بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل رئيس المجلس عقيلة صالح على الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة تجاه المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر قبل أسبوعين.

واستقبل عقيلة في مكتبه بمقر إقامته في القبة، صباح اليوم الإثنين، عبدالجليل بحضور رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن، وذلك في إطار متابعته اليومية للأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول بمناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة، بحسب ما نشره المجلس عبر موقعه على الإنترنت.

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واطّلع عقيلة خلال اللقاء من وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ على الأوضاع الصحية في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وجهاز الإسعاف والطوارئ وسُبل تقديم الدعم للمتضررين في هذه المناطق.

عقيلة يدعم وزارة الصحة

وأضافت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عقيلة وعبدالجليل جاء «لتدارس تداعيات كارثة الفيضانات على أعلى المستويات»، وأطلع خلاله عبدالجليل «رئيس مجلس النواب على جميع الأوضاع التي تعاملت معها وزارة الصحة، وكذلك الإجراءات التي اتُخِذت منذ بداية الأزمة، وتعاون الجهات المختلفة معها».

وأشارت الوزارة إلى أن «رئيس مجلس النواب أبدى دعمه للوزارة من أجل تقدم خدمات مهمة ومنظمة على الأرض، تفاديًا لتداعيات الأزمة من أجل احتوائها».