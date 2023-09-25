شاهد.. عبدالجليل: عودة العمل بعدد من المستشفيات في المناطق المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل عودة عدد من المستشفيات للعمل بالمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت مدنًا في شرق البلاد وأودت بحياة الآلاف.

وأشار الوزير، خلال لقاء مع أعضاء بمجلس النواب في مدينة البيضاء إلى «تكليف لجنة تعمل على برنامج الدعم النفسي والاجتماعي». من جهته، نوه وكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر امصادف إلى أن العمل جارٍ على تقييم الأضرار وتعويضات للمتضررين، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

النواب عرضوا الأضرار التي أصابت مناطقهم

حضر اللقاء رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب نصر الدين مهنى، ورئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي إدريس عمران، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرتين الأولى والثانية الصالحين عبدالنبي وسليمان سويكر وحمد البنداق ومفتاح الشاعري وفرج الصفتي ورابحة الفرجاني وسلطنة المسماري. وأوضح النواب حجم المناطق المتضررة والأضرار والصعوبات التي تعانيها مناطقهم، مبدين استعدادهم لدعم ومساندة وزارة الصحة على أن يحيل وزير الصحة تقريرًا مفصلًا باحتياجات الوزارة إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ودعم باقي الجهات المعنية لتجاوز آثار الكارثة.

ووفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فقد بلغ إجمالي الضحايا حتى الآن 3868 حالة وفاة، حسبما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ محمد الجارح في مؤتمر صحفي أمس الأحد، وجرى تشكيل فريق لاستقبال الجثث المنتشلة حاليًا، وفريق آخر لحصر المدفونين سابقًا، وشدد الجارح على أن عملية الفرز والتدقيق ما زالت مستمرة من غرفة الطوارئ وأن عدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير.