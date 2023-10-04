حكومة حماد تعفي سكان المناطق المنكوبة من رسوم استخراج بعض الأوراق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس الوزراء في الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء سكان درنة والمناطق المتضررة من دفع بعض الرسوم المفروضة في الدولة، وذلك لمدة سنة.

وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 287 لسنة 2023م أن يُعفى المواطنون المقيمون في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات من دفع رسوم: استخراج وتجديد كتيبات العائلة والبطاقات الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة.

وبحسب القرار، فقد أُعفي المعنيون أيضا من دفع رسوم استخراج وتجديد وتسجيل المركبات الآلية، فضلا عن رسوم استخراج وتجديد الرُخص التجارية والصناعية والحرفية والمهنية.

- الدبيبة يعفي سكان المناطق المنكوبة من رسوم استخراج بدل فاقد لوثائقهم الرسمية

سبق أن أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، قرارا مماثلا، تضمن إعفاء سكان المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل فاقد جوازات السفر، وجميع المستندات الرسمية داخل مؤسسات الدولة.

وفقد آلاف المواطنين في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر وثائقهم الرسمية الخاصة بعدما اجتاحت الفيضانات المدمرة منازلهم 10 سبتمبر الجاري، في كارثة تعد الأكبر في تاريخ ليبيا من حيث الخسائر المسجلة في الأرواح والممتلكات حتى الآن.