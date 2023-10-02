العابد يتطلع للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال الأعمال الريادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة الإيطالية في «مجال الأعمال الريادية»، مؤكدًا على أهمية التنسيق لإجراء برنامج تدريب لموظفي الوزارة في معهد التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية «ITC-ILO» في إيطاليا، وفق الوزارة.

والتقى العابد، اليوم الإثنين، في مكتبه بديوان وزارة العامل والتأهيل في طرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي فيما يخص قطاع العمل والتأهيل.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العابد أكد خلال اللقاء «حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات والعمالة الإيطالية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم»، منوهًا «إلى أهمية التنسيق من أجل تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني، والاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال الأعمال الريادية».