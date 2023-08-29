العابد يبحث نظام حصر العاملين في القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد نظام حصر العاملين بالشركات في القطاع الخاص، من أجل تكوين قاعدة بيانات بهم، ومتابعة الازدواج الوظيفي في القطاع الخاص من قبل إدارة التفتيش العمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع العابد مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور في مقر الهيئة بطرابلس، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع بحث ملف التحول الرقمي

وبحث الاجتماع متابعة ملف التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات، وأشار الوزير إلى أهمية ربط البيانات وتكاملها لتنفيذ التحول الرقمي.

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كما ناقش العابد مشروع تنسيب المحالين من فائض الملاك الوظيفي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنسيبهم، والذي يسهم في توفير الجهد والوقت في تنفيذ التنسيب دون أي عناء، وبشكل إلكتروني.